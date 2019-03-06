Kuveyt Türk mobil şubesini yeniledi

Mobil şubesini yenileyen Kuveyt Türk, yeni dönemde mobil şube, Face ID ve Touch ID özelliğiyle kullanıcıların giriş güvenliklerini bir kat daha artırdı.

Yeni arayüzüyle mobil şube, en çok yaptığı bankacılık işlemlerine göre her kullanıcıya ekranını kişiselleştirme imkanı da sunuyor. Giriş ve ana sayfası yenilenen mobil şube, yeni yüzüyle kullanıcılara varlıklarını, son hareketlerini, finansmanlarını, kartlarını ve hesaplarını ana ekranda görebilme ve sıralayabilme olanağı sunarken, müşteriler hesabına gelen ve hesabından giden para transferleri hakkında anında mobil bildirimle haberdar ediliyor. Uygulamaya yeni eklenen Face ID ve Touch ID özellikleriyle iOS kullanıcıları, işlem yapmak için yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuma ile ikinci doğrulama yaparak daha güvenli bir şekilde işlem yapabiliyor.