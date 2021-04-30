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Ekonomi Kuveyt Türk görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetini başlatıyor
Ekonomi

Kuveyt Türk görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetini başlatıyor

Kuveyt Türk, görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma ve hesap açma hizmetini yarın başlatacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:28:00 -
Kuveyt Türk görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetini başlatıyor

Banka, müşterilerine maskesiz, mesafesiz, masrafsız, kolay ve hızlı mobil bankacılık deneyimi yaşatacak. Türkiye genelindeki 437 şubesi bulunan Kuveyt Türk tarafından görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma dönemine start veriliyor. Yarın itibarıyla şubeye gitmeden banka müşterisi olunabilecek. Türkiye’de ikamet eden 18 yaşından büyük vatandaşlara bu imkân sunulacak.

Adrese kart gönderimi

Uzaktan müşteri olma işlemi NFC özelliği bulunan akıllı telefonlardan gerçekleştirilebilecek. Islak imzanın talep edilmediği uzaktan müşteri olma işleminde otomatik olarak cari hesap açılacak ve beyan edilen adrese Kuveyt Türk Sağlam Nakit Kart gönderilecek. Hesap açılışı yapıldıktan sonra Kuveyt Türk Mobil’in avantajlarından yararlanılabilecek. Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şu açıklamalarda bulundu:

İşlem yapmak kolaylaşıyor

“Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte müşterilerin finansal işlemlere yönelik beklentileri de değişti. Müşteriler artık diledikleri işlemi, diledikleri yerden en güvenli ve en hızlı şekilde yapmak istiyorlar. Tüm bunları yaparken de müşteriler bankacılık işlemlerini mesafesiz, masrafsız, kolay ve akıllı şekilde uzaktan yapabilecekleri çözümler talep ediyorlar. Müşterilerimizin bu beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına yarın yürürlüğe girmesi beklenen yasal düzenlemeyle birlikte Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle müşteri olma ve hesap açma uygulamasını başlatacağız. ” Oral, ”Birkaç dakikada Kuveyt Türk müşterisi olmanın kolaylığını telefon mesafesine taşıyoruz. Uzaktan hesap açılışının yapılmasını müteakiben Kuveyt Türk Mobil’in tüm avantajlarını kullanabilecek olan müşterilerimize pürüzsüz bir dijital deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk Mobil’i yeni özellikler ekleyerek geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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