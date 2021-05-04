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Ekonomi Kuveyt Türk en iyi işverenler arasında
Ekonomi

Kuveyt Türk en iyi işverenler arasında

Özgün insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021’den de ödülle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:16:00 -
Kuveyt Türk en iyi işverenler arasında

Banka, ‘5000+ Çalışan Sayısı’ kategorisinde birinci oldu. Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021’e damgasını vurdu. Banka, ‘5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü kez ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni’ seçildi.

Architecht de sıralamda

Kuveyt Türk’ün iştiraki Architecht ise ‘50-250 Çalışan Sayısı’ kategorisinde ilk sırada yer aldı. İştirak, listeye ikinci kez girmeyi başardı. Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanı için en iyi insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam ediyor.

Önemli imkânlar sunuyor

Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kurulduğumuz günden bu yana 32 yıldır çalışanlarımızın, ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm, iyi ki buradayım’ dedikleri bir iş yeri ortamına sahip olmasını kıymetli buluyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırlıyor, kariyerleri boyunca sürekli kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz” şeklinde konuştu. Demir, ayrıca “Geçtiğimiz yıl GPTW Avrupa’nın ‘En İyi İşverenler’ listesine giren ilk kurumumuz; takım ruhuyla hareket eden, birbirini takdir eden çalışanların oluşturduğu işyeri kültürümüz sayesinde son dört yıldır GPTW sıralamasında. İştirakimiz olan Architecht teknoloji firmamızın da son iki yıldır en işi işveren seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Çalışanımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan yaklaşımlar sergilemeye, mutluluğu için özgün uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışanını geleceğe hazırlıyor

Kuveyt Türk, yeni nesil insan kaynakları uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Banka, kariyer modeli Gelişim Mutfağı’yla finans sektöründe bir ilke imza attı. Gelişim Mutfağı, bir çalışanın mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra personelin departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti’nde toplayıp puanlandırarak personelinin farklı alanlarda tecrübe kazanmasına olanak tanıyor.

Memnuniyet devamlı artıyor

Kuveyt Türk’ün bu yıl 5. dönemine giren esnek yan haklar uygulaması Sepetim’le çalışanının farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuluyor. Brandon Hall Grup tarafından mükemmellik ödülü ve Stevie Awards’tan ödül alan Sepetim uygulaması sayesinde yan haklardan esnetilen bütçelerle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi tasarruf yolu tercih edilebiliyor. Kurum içi yapılan anket çalışmalarında uygulamadan memnun ve çok memnun olan çalışan oranı yüzde 87’ye kadar yükseldi.

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