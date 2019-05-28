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Kuveyt Türk, dijital iletişim personeli alacak

Kuveyt Türk Katılım Bankası, “Dijital İletişim ve Sosyal Medya Moderasyonu” alanında personel ilanına çıktı.

28 Mayıs 2019 Salı 12:47
Kuveyt Türk, dijital iletişim personeli alacak

Kuveyt Türk Katılım Bankası, sosyal medya platformu Linkedin üzerinden “Dijital İletişim ve Sosyal Medya Moderasyonu” alanında personel ilanına çıktı.

Bankanın iletişim stratejisine uygun şekilde sosyal medya hesaplarının ve mobil uygulamaların moderasyonu, online itibar yönetimi, dijital PR alanlarında operasyonları gerçekleştirmek ve raporlama yapmak üzere personel ilanına çıkan banka, İletişim Fakültesi mezunu olan 1-3 yıl arası tecrübeli eleman alacak.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:47
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