Kuveyt Türk 2024 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi!

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 35 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Üst yönetim ve hissedarların katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 2024 yılı olan genel kurul toplantısında, 2023 yılına dair finansal performans ve ilerlemeler ile finansal tablolara ilişkin güncel bilgiler hissedarlarla paylaşıldı. Genel kurulda, 2023 yılı kârından 2 milyar 661 milyon TL’nin hisse payları oranında nakit temettü şeklinde ortaklara dağıtılması kararı alındı.

“Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi destekliyoruz”

2024 yılı genel kurul toplantısında görüşlerini aktaran Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle zorluklarla geçen 2023 yılında da reel ekonomiye yönelik kesintisiz desteğimizi sürdürdük ve istikrarlı büyümemizi devam ettirdik. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda, Kuveyt Türk Finans Grubu olarak 360 derece hizmet sunuyoruz. Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi desteklemeyi artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Stratejik odak noktalarımızdan olan dış ticaret alanında önemli başarılara imza attık. Yıl sonu itibarıyla yüzde 32’lik bir büyüme ile 22 milyar USD dış ticaret işlem hacmine ulaştık. 2025 stratejimiz doğrultusunda, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Sağlam sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, müşteriyi merkeze alan deneyim odaklı modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, insanı merkeze alan dijital dönüşüm çalışmalarımızla ve yurt içi ve yurt dışındaki güçlü iştirak ağımızla 2024 yılında da Türkiye’de örnek ve öncü adımlar atmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarılarda yoğun emeği olan tüm çalışanlarımıza, birlikte hareket ettiğimiz paydaşlarımıza ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli hissedarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Finansal tablolar paylaşıldı

Genel Kurulda, Kuveyt Türk’ün finansal tablolarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 2023 yılında 26 milyar 609 milyon TL net kâr elde eden Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2022 yılına kıyasla %68 oranında artışla 507 milyar 511 milyon TL’ye ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüğü ise %70 oranında artışla 335 milyar 299 milyon TL’ye yükseldi. 2023 sonunda özvarlıklarını 47 milyar 986 milyon TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 668 milyar 168 milyon TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10’uncu sıradaki konumunu korurken katılım finans kuruluşları arasında ise ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.