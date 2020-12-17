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Aktüel Kuveyt, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez zirvesine "memnuniyetle" katılacağını açıkladı
Aktüel

Kuveyt, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez zirvesine "memnuniyetle" katılacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:52:29 -
Kuveyt, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez zirvesine "memnuniyetle" katılacağını açıkladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Suudi Arabistan'da 5 Ocak 2021'de düzenlenecek zirvesine katılmaktan memnuniyet duyacağını açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Ahmed Nasır es-Sabah KİK üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'da düzenlenecek KİK zirvesine katılmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Sabah, "Bu durum, devletlerin ve liderlerin düzenli olarak KİK toplantıları yapma açısından istekli olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı KİK zirvesinin 5 Ocak'ta Riyad'da düzenmesi planlanıyor.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açarken, Kuveyt krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

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