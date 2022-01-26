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Dünya Kuveyt Savunma Bakanı, "kadınların fetva yönetmeliğine göre orduya alınmasını" onayladı
Dünya

Kuveyt Savunma Bakanı, "kadınların fetva yönetmeliğine göre orduya alınmasını" onayladı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Şeyh Hamad, Fetva Kurulunun kadınların silahlı kuvvetlere katılmasına ilişkin fetva kurallarına uygun bakanlık kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 17:16:00 - 2022-01-26 17:18:02
Kuveyt Savunma Bakanı, "kadınların fetva yönetmeliğine göre orduya alınmasını" onayladı

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Hamad Cabir el-Ali es-Sabah, Fetva Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak kadınların orduya alınmasına onay verdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Şeyh Hamad, Fetva Kurulunun kadınların silahlı kuvvetlere katılmasına ilişkin fetva kurallarına uygun bakanlık kararı aldı.

Haberde konunun ayrıntılarına yer verilmedi.

Yerel medyadaki haberlerde ise orduya kabul için kadınlara "vasi veya kocasının onayı, tesettüre riayet etmesi, tıp ve hemşirelik uzmanlıkları ile teknik ve lojistik hizmet alanlarında çalışması, sahadaki askeri tatbikatlara katılmaması, silah taşımaması" gibi şartlar öne sürüldüğü kaydedildi.

Kadınların silahlı kuvvetlere kabulü

Savunma Bakanı Şeyh Hamad, Ekim 2021'de ülke tarihinde ilk kez kadınların da askere alınmasına izin veren karar almıştı.

Kuveytli milletvekili Hamdan el-Azami ise 4 Ocak'ta Savunma Bakanı Şeyh Hamad'ın kadınların orduya alınmasına ilişkin kararı karşısında Meclise gensoru vermişti.

Şeyh Hamad bunun üzerine, din adamları ve alimlerle görüşmesinin ardından ordudaki gönüllü kadınlar için düzenlenecek ilk eğitimin resmi bir fetvaya kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı, kadınlardan ilk aday grubunun silahlı kuvvetlere katılmasına ve şartlarına ilişkin çalışmaların, Fetva Kurulunun konuya ilişkin yanıtının ardından yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu.

 

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