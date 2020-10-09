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Aktüel Kuveyt, Libya, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Kuveyt, Libya, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:19:05 -
Kuveyt, Libya, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt'te 7, Libya'da 5, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 ve Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin vefat ettiği, 635 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 649'a, vaka sayısının 110 bin 76'ya çıktığı belirtilirken, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 102 bin 24 olduğu ifade edildi.

- Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1076 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 621'e, vaka sayısının 41 bin 368'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 23 bin 453'e ulaştığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve 1075 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 442'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı 104 bin 4'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 94 bin 903'e çıktı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 206 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

Son verilerle ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 219'a, vaka sayısı 127 bin 600'e yükseldi.

Katar'da salgının başından bu yana hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 124 bin 559'a ulaştı.

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