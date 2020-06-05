Kuveyt, Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 244'e, Katar'da 49'a, Bahreyn'de 22'ye yükseldi. Umman, Fas ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 723 kişinin enfekte olduğu bildirildi.



Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 244'e, vaka sayısının 30 bin 644'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının da 18 bin 277 olduğu ifade edildi.



- Katar



Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede Kovid-19 hastası 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 49'a yükseldiğini duyurdu.



Bakanlığın açıklamasında, 1754 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 65 bin 495'e çıktığı, iyileşen kişi sayısının ise 40 bin 935 olduğu aktarıldı.



- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 22'ye yükseldiğini açıkladı.



Bakanlık ayrıca, 437 kişinin enfekte olduğunu ve toplam vaka sayısının 13 bin 733, iyileşen hasta sayısının 8 bin 471 olduğunu duyurdu.



- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 770 kişide virüs tespit edildiği ve enfekte sayısının 15 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.



Yeni can kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, toplam vefat sayısının 72 olduğu, 3 bin 451 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.



- Fas



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 30'a çıktığı ifade edildi.



Bugün yeni can kaybı yaşanmadığı bildirilen açıklamada, toplam vefat sayısının 208 olduğu, 7 bin 215 kişinin de hastalığı atlattığı kaydedildi.



- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1312'ye yükseldiği duyuruldu.



Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı, iyileşen hasta sayısının ise 768 olduğu belirtildi.