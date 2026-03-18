Kuveyt , İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını engelledi
Kuveyt , İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını engelledi

Kuveyt ordusu, İran’dan geldiği belirtilen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Ülkede duyulan patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi.

Kuveyt ordusu, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı.

Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleştiğine işaret edildi.

Ülkede duyulan patlama seslerinin, füze ve İHA saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, yetkili merciler tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına herkesin uyması talep edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

