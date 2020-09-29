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Aktüel Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi
Aktüel

Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:08:08 -
Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında bugünden itibaren 3 gün süreyle tatil ilan etti.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.

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