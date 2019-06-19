Kuveyt Emiri El Sabah Irak’ta Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, temaslarda bulunmak üzere Irak’a geldi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, temaslarda bulunmak üzere Irak’a geldi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi tören ile karşılandı. Irak ziyaretinde bulunan El Sabah’ın, ikili ilişkiler ile bölgesel konuları değerlendirmesi bekleniyor.

Kuveyt Emiri’nin Irak’a ziyareti, ABD ile İran arasında yaşanan bölgesel gerilimlerle birlikte geliyor. El Sabah, en son Arap zirvesinin yapıldığı 29 Mart 2012’de Bağdat’ı ziyaret etmişti.

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