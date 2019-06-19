0553 313 94 23

Kuveyt Emiri El Sabah Irak’ta

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, temaslarda bulunmak üzere Irak’a geldi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
Kuveyt Emiri El Sabah Irak’ta

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, temaslarda bulunmak üzere Irak’a geldi.


Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi tören ile karşılandı. Irak ziyaretinde bulunan El Sabah’ın, ikili ilişkiler ile bölgesel konuları değerlendirmesi bekleniyor.


Kuveyt Emiri’nin Irak’a ziyareti, ABD ile İran arasında yaşanan bölgesel gerilimlerle birlikte geliyor. El Sabah, en son Arap zirvesinin yapıldığı 29 Mart 2012’de Bağdat’ı ziyaret etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gösterilenler...
    1. Gösterilenler...
    2. Düzce polisinden drone destekli..
    3. Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip..
    4. Meram Çevre Müdürlüğü ekiplerinden..
    5. Engelliler Meclisinden sanatsal sergi
    6. Manisa Şehir Hastanesi 100. ’Bypass’..
    7. BM'den Hak-İş'in mektubuna cevap
    8. Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Olağan..
    9. BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM..
    10. Necip Çarıkçı: “Yeni bir teknik..
    11. Tasarımın incelikleri ve yeni ürün..
    12. Mega proje Antalya’da 6417 konutluk..
    13. Beyşehir Belediyesinden göl..
    14. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    15. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    16. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    17. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    18. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    19. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    20. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    21. Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun..
    22. 28 Şubat mağdurları için özgürlük ne..
    23. Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı..
    24. 24 yaşındaki genç reklamcı, evinde ölü..
    25. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan,..
    26. Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve..
    27. Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı..
    28. Çankaya Belediyesinden kadınlara satış..
    29. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı..
    30. Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu