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Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye
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Dünya Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye
Dünya

Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:50:00 - 2021-08-14 23:54:47
Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Sabah, Çavuşoğlu ve Türk halkına sel ve su baskınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Sabah, Kuveyt'in bu acı felaketi yaşayan Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

 

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