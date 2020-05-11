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Kuveyt Büyükelçiliği ve Vakıflar Genel Sekreterliğinden Hatay'da gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:36:18 -
Kuveyt Büyükelçiliği ve Vakıflar Genel Sekreterliğinden Hatay'da gıda yardımı

HATAY (AA) - Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği ve Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği tarafından ramazan yardım faaliyetleri kapsamında, Hatay'da 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi ulaştırıldı.

Büyükelçilik ve sekreterlik tarafından Hatay Valiliğine gönderilen yardımlar, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince kent genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edildi.

Gıda yardımlarının bir kısmı da Reyhanlı ilçesinde Mustafa Kemal, Fidanlık ve Adabucak mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Yardım paketlerini alan aileler, görevlilere teşekkür etti.

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