Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur! Erdoğan’ın sözleri ‘Cumhuriyet’i rahatsız etti

Cumhuriyet gazetesi daha önce Kurtuluş Savaşı’ndaki Kuva-yi Milliye ile Hamas’ın benzer olduğunu söyleyen Tarihçi/Gazeteci Murat Bardakçı’ya karşı saldırıya geçmiş ve “Murat Bardakçı ‘hızını’ alamadı: Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!” başlığını atarak “Altaylı’nın Teke Tek Bilim programına konuk olan gazeteci Murat Bardakçı "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" ifadelerini kullandı.” şeklinde haber yapmıştı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ CUMHURİYET’E BATTI

Kurulduğu günden bu yana İslam karşıtlığı yapan Cumhuriyet gazetesi şimdi de Başkan Erdoğan’ın Hamas’a yönelik sözlerinden rahatsız oldu. Dün grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Kuva-yi Milliye neyse Hamas’ta işte aynen odur” derken Cumhuriyet, bu sözleri ‘Hamas övgüsü. Kuva-yi Milliye ile bir tuttu’ sözleriyle haberleştirdi.

KUVA-Yİ MİLLİYE NE YAPMIŞTI?

Kuvâ-yi Milliye Kelime anlamı itibarıyla ‘Ulusal Güç’ demektir Osmanlı İmparatorluğu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi sonrasında ağır koşulların dayatıldığı dönemde, çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir direniş örgütüne verilen isimdir. Kuvâ-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk silahlı savunma kuruluşudur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAMAS NE YAPMIŞTI?

Hamas a aynı şekilde tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi Siyonist İsrail’in Filistin topraklarının işgal edildiği günlerde doğan bir direniş örgütüdür. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda "Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuva-yi Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini kullanmıştır.

Kuvayi Milliye ve Hamas’ın Anti Siyonist ve anti emperyalist olması elbette ki emperyalizmin Türkiye’deki yerli işbirlikçilerini rahatsız edecektir. Cumhuriyet gazetesi de bu duruşuyla kime hizmet ettiğini açıkça göstermektedir.