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Yaşam Kütüphaneleri için 5 kez evlerini değiştirdiler
Yaşam

Kütüphaneleri için 5 kez evlerini değiştirdiler

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ilkokul öğretmenliği yapan Osman (53) ve Hülya Açıkgöz (53) çifti 42 yılda yaklaşık 42 bin kitap biriktirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:14:00 -
Kütüphaneleri için 5 kez evlerini değiştirdiler

Sakarya’da yaşayan ve çocukluklarından itibaren kitaplara ilgisi olan çift, bugüne kadar topladığı 42 bin civarında kitapla evini kütüphaneye dönüştürdü. Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde bulunan evinin odalarını kütüphaneye dönüştüren Osman ve Hülya Açıkgöz çifti, sürekli artan kitapları için 5 kez evlerini değiştirmek zorunda kaldı. Hülya Açıkgöz, kitaplarını evlere sığdırmakta zorlandıklarını anlatarak, “Bu bizim kütüphane için değiştirdiğimiz beşinci evimiz. Burası kütüphaneye uygundu, biz de kütüphane yaptık. Öğrencilerimiz, komşularımız gelip buradan yararlanıyorlar” şeklinde konuştu.

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