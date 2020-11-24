Kütüphaneleri için 5 kez evlerini değiştirdiler

Sakarya’da yaşayan ve çocukluklarından itibaren kitaplara ilgisi olan çift, bugüne kadar topladığı 42 bin civarında kitapla evini kütüphaneye dönüştürdü. Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde bulunan evinin odalarını kütüphaneye dönüştüren Osman ve Hülya Açıkgöz çifti, sürekli artan kitapları için 5 kez evlerini değiştirmek zorunda kaldı. Hülya Açıkgöz, kitaplarını evlere sığdırmakta zorlandıklarını anlatarak, “Bu bizim kütüphane için değiştirdiğimiz beşinci evimiz. Burası kütüphaneye uygundu, biz de kütüphane yaptık. Öğrencilerimiz, komşularımız gelip buradan yararlanıyorlar” şeklinde konuştu.