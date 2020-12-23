Kütüphaneler şehri Sincan'a matematik müzesi geliyor

Sincan Belediyesi, 0-5 yaşındaki çocukların erken dönemde kitapla tanışması ve ilerleyen dönemde okuyan, araştıran bireylerin yetişmesi için Ekim ayında Bebek Kütüphanesi’ni hizmete açarak büyük beğeni toplamıştı. Belediye, Ankara’da bir ilk olacak olan Matematik Müzesi’ni Sincan’a kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Matematik Müzesi Ankara’da İlk Olacak

Hayatın her alanında karşımıza çıkan matematik, birçoğumuz için öğrenmesi çok zor ve karmaşık bir alan. İşte Matematik Müzesi bu algıyı yıkmak için hizmete girmeye hazırlanıyor. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getiriyor. Çocukların deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerine olanak sağlıyor. Matematiği ezberden çıkararak elle tutulur, gözle görülür hale getiriyor. Matematiğin sadece kağıt üzerinde olmadığını; müzikte, mimaride, mühendislikte, sanatta kısacası hayatın her alanında var olduğunu kanıtlıyor.

Matematiği Severek Öğrenecekler

Matematik Müzesi’nde Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlardan, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri'nin icatlarına; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni’den matematik dehası Ali Kuşçu’nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında çocuklar bilgi sahibi olabilecek.

Örneğin, mühendislik zekası ile gıpta edilen ve "Koca Sinan" olarak anılan Mimar Sinan'ın yaptığı köprülerin hikayesi anlatılacak, altın oran kullanılan mimari şaheserlerin kilit taşı kullanılarak inşa edildiği materyallerle gösterilecek. Böylece akılda daha kalıcı olması sağlanacak.

Yine aynı şekilde cebir karoları ile çarpanlara ayırma işlemi unutulmaması için materyal üzerinden anlatılacak. İki büyük sayının nasıl kolay şekilde çarpılacağı, ardışık sayılarla ile ilgili işlemler, ondalık sayılarla ilgili işlemler, birinci dereceden denklemler, iki kare farkı formülü, Pick teoremi ile alan bulma gibi pek çok konu doğadan ve çevreden örnekler verilerek ezberlemeden öğretilecek.

“Sincanımızda Matematiğe Dokunacağız”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Matematik Müzesi’ni inceleyerek bilgi aldı.

Sincan’da çocuklara ve gençlere yönelik her projenin destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Ercan, “Koronavirüs sürecinde halk sağlığını korumak adına belediye olarak aylardır sahada özverili bir çalışma yürütüyoruz. Yardımlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bunların yanında Sincanımızın marka değerini yükseltecek projelerimizi de bir bir hayata geçiyoruz. Bunlardan biri de Matematik Müzesi. Müze ile Sincanımızda matematiğe dokunacağız. Ankara’da bir ilki gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocuklarımızın deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlayacağız. Müzemizi yakında halkımızın hizmetine sunacağız, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.