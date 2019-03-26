Kütüphaneler Haftasında ortak resim sergisi

İl Halk Kütüphanesi’nde açılan sergide Saliha Yeşilköy yağlı boyadan oluşan 10 eseri ile Nuri Börüban’da 10’u karakalem portre olmak üzere 14 resmi ile sergiye katıldı.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Melek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanı olan Saliha Yeşilköy, “Bu yıl 55.’si kutlanan Kütüphaneler Haftası münasebetiyle kitapların önemi hakkında çizdiğimiz resimleri sunduk. Mesela bir mağara içinde hazineyi ele geçiren Kırk Haramilerin Ali Babası, açtığı sandıklar içerisinde çil çil altınlar varken, başka bir kitap dolu sandığı açınca, altınları almak yerine kitapları almasını resmettim. Diğer bir eserimde ise Türkiye’nin siyasi haritasına illerinin üzerine rengarenk kitaplar çizdim. Haritanın etrafını da 4 adet Atatürk betimledim” dedi.

Ressam Nuri Börüban ise ünlü yazar ve şairler Sabahattin Ali, Halikarnas Balıkçısı, Özdemir Asaf, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Firuzan, Demirtaş Ceyhun ve Muzaffer İzgü’nün karakalem portreleri ile 4 adet de yağlı boya tablolarını sergiledi.

Sergi Kütüphaneler Haftası süresince İl Halk Kütüphanesinde açık kalacak.