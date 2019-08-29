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Kütüphane sokağa indi

Mersin’in merkez Mezitli ilçe Belediyesi, Akdeniz Rotary Kulübü ile birlikte Zabıta Müdürlüğü yanında bulunan parkta, vatandaşların ücretsiz olarak kitap alıp, okuyup, geri getirebileceği Sokak Kütüphanesi Projesi’ni başlattı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Kütüphane sokağa indi

Mersin’in merkez Mezitli ilçe Belediyesi, Akdeniz Rotary Kulübü ile birlikte Zabıta Müdürlüğü yanında bulunan parkta, vatandaşların ücretsiz olarak kitap alıp, okuyup, geri getirebileceği Sokak Kütüphanesi Projesi’ni başlattı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Rotary Kulübü Başkanı Bahar Tufan ve kulüp üyeleri, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Belediye Meclis üyeleri, belediyenin konuğu olarak farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve vatandaşların katıldığı açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılışta konuşan Kulüp Başkanı Tufan, en güzel yatırımın kitaba olan yatırım olduğunu ifade ederek, vatandaşların kitaba daha kolay ulaşabilmesi için sokak kütüphanesini başlattıklarını söyledi. Topluma yararlı her projede Mezitli Belediyesini yanlarında bulmaktan mutlu olduklarını ifade eden Tufan, “Mezitli Belediyesiyle ortak projede yer almak bizim için her zaman gururdur. Bizim için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Sokak kütüphanesinde kitaplar ücretsiz alınıp okunabiliyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz okudukları kitapları düzgün muhafaza etmeleri ve yanında bir kitap daha hediye getirmeleri. Mezitlililerin desteğiyle sokak kütüphanemizi daha zengin hale getirmek istiyoruz” dedi.


Mezitli’nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini ifade eden Başkan Tarhan ise, "Mezitli’de yaşayan her vatandaşımızın kitaba en kolay şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz çok sayıda projemiz var. Öncelikle çocuklarımız arasında kitap okumayı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak adına belediyemiz tarafından bastırılan binlerce kitabın dağıtımını yaptık. Hemen her evde belediyemiz tarafından dağıtılan kitaplardan var. Bunun yanında Üniversite Caddesi üzerinde bulunan gençlik ve kültür evimizi büyük bir kütüphane haline getirdik. Kafe kütüphanemiz kitap okumanın yanında ders çalışmak ve kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olduğu bir mekan haline geldi. Torosların tepesinde Mihrican Yaylasında kır kütüphanesi açılmasını sağladık. Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Down Kafe’yi de aynı zamanda büyük bir kütüphane haline getirdik. Bununla da yetinmedik, minik çocukların kitaplarla kaynaşması için Kitap Okuyan Çocuk Oyun Kitaplığını açtık. Mezitli halkının buluşma noktası olan gönüllü evlerimizde yüzlerce kitabın yer aldığı kitaplıklar oluşturduk. Tüm Mezitlilileri kitap okumaya davet ediyorum" diye konuştu.


Kitapseverlere kentin farklı noktalarında modüler kitap okuma yerleri oluşturacakları müjdesini de veren Tarhan, “Mezitli’de oturan herkesin kitaba ulaşması için çalışma yapacağız. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, dileyen herkese kitap satışı izni vereceğiz. Bu insanlarımızın kitaba ulaşmasına destek sağladığı gibi sokak ekonomisine de katkı sunacak. İş arayan gençlerimize geçici bir çözüm yolu olacak. Zaman zaman bunun örneklerini gördük. Mezitli Kent Konseyimizin Çocuk Komitesi üyeleri sahilde kitap satarak, eğitime katkı olması amacıyla bağışladılar. Yine belediyemizin önünde yer verdiğimiz ilköğretim öğrencileri sattıkları kitaplarla okul ihtiyaçlarını karşıladılar. Down sendromlu çocuklara destek için kitap satışları yapıldı. Düzenlediğimiz Kitap Festivali ile hem önemli şair ve yazarları kitapseverlerle buluşturduk hem de bu sektörün canlanmasına katkı sunduk" şeklinde konuştu.


Türkiye’nin dünya sıralamamasında en az kitap okuyan ülkelerden birisi olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Toplumsal refahın artmasının tek yolu eğitim seviyesinin yükselmesidir. Gerçek anlamda demokrasi için toplum olarak daha aydın olmak zorundayız. Daha aydın olmanın yolu da önce çok okumaktan geçer. Maalesef okumayan bir toplumuz. Biz bu seviyeyi yükseltmeye çalışıyoruz. Yarınlarda her köşede bu kitap okuma kulübelerinden görebileceksiniz. Biz de farklı projelerimizle bunu pekiştireceğiz. Kültüre, sanata ve kitaba daha fazla yer vererek Mezitli’yi dünyada daha iyi yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
  1. kitap
  2. kültür
  3. sanat

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