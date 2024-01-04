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Yaşam Kutup soğukları Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava, kar yağışı geliyor! O isim resmen analiz etti! Birkaç hafta içerisinde konuk edecek
Yaşam

Kutup soğukları Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava, kar yağışı geliyor! O isim resmen analiz etti! Birkaç hafta içerisinde konuk edecek

Yeniakit Publisher
2024-01-04 20:11:00 - 2024-01-04 20:15:34
Kutup soğukları Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava, kar yağışı geliyor! O isim resmen analiz etti! Birkaç hafta içerisinde konuk edecek

AKOM, İstanbul'un, 8 Ocak pazartesiden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini, sıcaklıkların 5-8 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur ve kar beklendiği bilgisini paylaşılırken Meteorolojinin son dakika haberine göre dondurucu soğuklar geliyor. Türkiye'nin kapısını çalacak: 9 Ocak'ta yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Peki, kaç santim kar yağacak, sıcaklıklar ne kadar düşecek? Detaylar haberde

Meteorolojinin tahminlerine göre dondurucu soğuklar geliyor. 9 Ocak'ta Türkiye'nin birçok noktasında yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Peki, kaç santim kar yağacak, sıcaklıklar ne kadar düşecek? Detaylar haberimizde.

Uzmanlar tarih verdi, Türkiye'nin birçok noktasında beklenen kar yağışı geliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul, Ankara ve Erzurum’da etkili olacağını belirterek “Ocak ayında geliyor kış, yani ocak ayının ikinci haftası demiştik hatta ikinci haftası hakikaten sıcaklıklar düşüyor. Orta Avrupa’dan gelen bir soğuk hava dalgası var. Bu soğuk hava dalgası aynı zamanda nem de içerdiği için Türkiye’de kar yağışını artıracak. Türkiye’nin hemen hemen çoğu yerde şu yıldız gibi olan şeyler kar olduğunu gösteriyor, çoğu yerde kar yağışı var” ifadelerini kullandı.
Yani Türkiye’nin birçok bölgesinde dondurucu hava hakim olacak. “Gördüğünüz gibi Türkiye’nin hemen hemen her tarafı nereler hariç, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Marmara’nın kuzeyi hariç bütün bölgelerde sıcaklık değeri yaklaşık -10° ile 0-10° arasında.”

Meteoroloji Uzmanı Şen, Türkiye genelinde etkili olacak kutup soğuklarına dikkat çekti. "Türkiye'nin doğusunda kar 1 metreye kadar çıkabilir" dedi. “Buralarda 1 metrenin üzerinde bir kar yağışı olması bekleniyor İstanbul’da. Ne kadar? İstanbul’da gördüğün gibi iki santim veya üç santim civarında bir kar yüksekliği olacak. Çok fazla bir beklenti olmasın İstanbul için.”

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