Kutup ayılarının bastığı kasabada büyük korku! Çöp dahi atamıyorlar Rusya'nın Novaya Zemlya takımadalarındaki Beluşaya Guba yerleşim birimini basan 52 kutup ayısı yüzünden çöp atmaya dahi çıkamıyor. Yetkililer ayıları uyutarak uzaklaştırmaya çalışıyor.

Rusya'nın Arktik bölgesindeki Beluşaya Guba adası son günlerde kutup ayılarının istilası nedeniyle gündemde. Acil durum ilan edilen adada, yetkililer kasaba sakinlerine rahat bir nefes aldırabilmek için ayıları yatıştırıcı verip uyuttuktan sonra yerleşim biriminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yalnız yürümenin yasak olduğu kasabada, çocukları okul ve kreşlere otobüslerle götürüyorlar. Vatandaşlar, çöp atmak için bile dışarıya çıkmaya korkuyor. Mişin gönderisine "Çöp atmanız istendiğinde cevabınız ne oluyor?" notunu ekledi. Mişin'in bir başka videosunda da bir kutup ayısının kliniğine girmeye çalıştığı anlar görüldü. Kasabadaki köpekler de kutup ayılarını korkutmaya çalışıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.