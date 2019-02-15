Kutup ayılarının bastığı kasabada büyük korku! Çöp dahi atamıyorlar
Rusya'nın Novaya Zemlya takımadalarındaki Beluşaya Guba yerleşim birimini basan 52 kutup ayısı yüzünden çöp atmaya dahi çıkamıyor. Yetkililer ayıları uyutarak uzaklaştırmaya çalışıyor.15 Şubat 2019 Cuma 22:13
Rusya'nın Arktik bölgesindeki Beluşaya Guba adası son günlerde kutup ayılarının istilası nedeniyle gündemde. Acil durum ilan edilen adada, yetkililer kasaba sakinlerine rahat bir nefes aldırabilmek için ayıları yatıştırıcı verip uyuttuktan sonra yerleşim biriminden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Yalnız yürümenin yasak olduğu kasabada, çocukları okul ve kreşlere otobüslerle götürüyorlar. Vatandaşlar, çöp atmak için bile dışarıya çıkmaya korkuyor.
Mişin gönderisine "Çöp atmanız istendiğinde cevabınız ne oluyor?" notunu ekledi.
Mişin'in bir başka videosunda da bir kutup ayısının kliniğine girmeye çalıştığı anlar görüldü. Kasabadaki köpekler de kutup ayılarını korkutmaya çalışıyor.
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