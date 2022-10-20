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Dünya Kutsal topraklarda 'Suudi' ihaneti! Alkol satışına izin verilecek!
Dünya

Kutsal topraklarda 'Suudi' ihaneti! Alkol satışına izin verilecek!

Suudi Arabistan'ın uluslararası aktarmalı yolcular için havalimanlarında alkol satışı yapmayı planladığı belirtiliyor. Tüm dünyada ülkeleri sekülerleştirme faaliyetlerinin ufak, 'çaktırmadan' ve etkili adımlarla yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bugün aktarma salonlarında alkol satışına başlayan Suudi yönetiminin bir kaç yıl sonra bunu daha da esneteceği bir kaç on yıl sonra Kabe'nin etrafındaki otellerde dahi alkol satılacağı öngörülebilir!

Yeniakit Publisher
2022-10-20 13:47:00 - 2022-10-20 14:00:21
Kutsal topraklarda 'Suudi' ihaneti! Alkol satışına izin verilecek!

Suudi Arabistan'ın uluslararası aktarmalı yolcular için havalimanlarında alkol satışı yapmayı planladığı belirtiliyor. Tüm dünyada ülkeleri sekülerleştirme faaliyetlerinin ufak, 'çaktırmadan' ve etkili adımlarla yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bugün aktarma salonlarında alkol satışına başlayan Suudi yönetiminin bir kaç yıl sonra bunu daha da esneteceği bir kaç on yıl sonra Kabe'nin etrafındaki otellerde dahi alkol satılacağı öngörülebilir!

Suudi Arabistan bazı havalimanlarında alkol satışı yapmayı planlıyor.

Arabian Business'ın haberine göre, alkol satışları, havalimanlarında yer alaan Futy-Free mağazalar aracılığıyla gerçekleşecek.

Buna göre, ilk etapta uluslararası aktarmalı bir şekilde seyahat eden yolculara, belirlenen havalimanlarındaki mağazalarında sınırlı alkol satışı yapılması planlanıyor.

Alkol satışına dair henüz net bir karar alınmış değil, ancak yetkililerin konu üzerine görüşmeler sürdürdüğü bildiriliyor.

Mevcut süreçte Suudi Arabistan sınırları içerisinde resmi yollardan alkol satışı yapmak yasak.

Fakat Wall Street Journal'ın geçtiğimiz ay yayımladığı bir haberde Suudi Arabistan yeni "Neom" şehri projesi içerisinde bir sosyal tesiste alkol satışı yapmaya izin vermeyi düşündüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News - Yeni Akit

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