  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Gündem Kutsal topraklarda Hakk’a yürüdüler! Diyanet İşleri Başkanı acı haberi paylaştı
Gündem

Kutsal topraklarda Hakk’a yürüdüler! Diyanet İşleri Başkanı acı haberi paylaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kutsal topraklarda Hakk’a yürüdüler! Diyanet İşleri Başkanı acı haberi paylaştı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bu sene yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkek olmak üzere 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60." açıklamasını yaptı.

Arpaguş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2026 Yılı Hac Dönemi Basın Toplantısı'ndaki konuşmasında, haccın çeşitli zorlukları olan meşakkatli bir ibadet olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim dönmeleri için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Arpaguş, "Bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşat ekibimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocamızla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, gerek hac ibadetine mahsus konularda gerekse diğer dini hususlarda hacı adaylarını bilgilendirmek için her fırsatı değerlendirdiklerini söyledi.

 

Hac mevsimi boyunca sağlık personeliyle birlikte 4 bini aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılara hizmet ettiklerini kaydeden Arpaguş, "Bu sene yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkek olmak üzere 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye, kutsal topraklara intikal etmiş bulunmaktadır. İntikallerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den son kafilemiz bugün yola çıkıyor. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız bu mübarek beldeye Allah'ın izniyle ulaşmış olacak." diye konuştu.

Arpaguş, hacı adaylarının sağlığını da son derece önemsediklerini belirterek, "Bu çerçevede Mekke'de 1 sağlık merkezimiz ve 17 sağlık ocağında, Medine'de ise 3 sağlık ocağında, alanında uzman hekimlerimizle hacılarımıza sağlık hizmet veriyoruz. Arafat'ta ve Müzdelife'de de sağlık hizmetlerimiz devam edecek." dedi.

 

Arafat hazırlıklarını hassasiyetle sürdürdüklerini dile getiren Arpaguş, "Hacılarımızın iaşesinden konaklayacağı çadırlara, intikallerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar Arafat sürecinin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için çalışıyoruz. İnşallah 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla Arafat'a intikallerimiz başlayacaktır." dedi.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile yakın bir işbirliği içinde olduklarını da vurgulayan Arpaguş, hacı adaylarına yönelik hizmetlerinden dolayı dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi.

 

Arpaguş, "Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 10 vatandaşımız vefat etmiş bulunmaktadır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hem oradaki görev ve hizmetlerinin hem de hac ibadetinin, kolay ve bereketli geçmesini temenni eden Arpaguş, "Dualarımızın makbul, haccımızın mebrur olmasını diliyor, bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ibrahim

İşte dünya ehli ahir zaman Müslümanları!!! nın ölümü kerih görmesinin başka bir tezahürü. Hac vazifesini yerine getirirken vefat etmişler mübarek olsun. Daha nerede böyle ölüm olabilirdi???!!! Asıl barda pavyonda günah yolunda ölenlere acıyın. Allah Teala rızası için şehit olanlara vefat edenlere acımayın sevinin önce islamı öğrenin dünya ehli ahir zaman Müslümanları!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23