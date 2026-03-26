Kutsal toprak hayali kâbusa döndü! Sivas’ta umre yolcularına büyük şok!

Kutsal toprak hayali kâbusa döndü! Sivas'ta umre yolcularına büyük şok!

Sivas’ta kutsal topraklara gitme hayaliyle bir turizm firmasına binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, havalimanında uçak gelmeyince ortada kaldı. Aylardır bekledikleri ibadet yolculuğu yerine soluğu polis merkezinde alan mağdurlar, "Açıkçası dolandırıldık" diyerek yetkililere seslendi.

Sivas’tan kutsal topraklara gitmek üzere bir firmaya para ödeyen vatandaşlar mağdur oldu. Havalimanında uçağın gelmemesi üzerine vatandaşlar, soluğu polis merkezinde aldı.

İddiaya göre, umreye gitmek için bir firmanın Sivas acentesine binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın ertelemeleri sonrası mağdur oldu. Acentenin 26 Mart’ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.’den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.

 

"Açıkçası dolandırıldık"

Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart’ta Mekke’ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikâyet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi.

