Kutlubey Kampüsü’nün enerjisi artık çok daha güvenli ve sürdürülebilir

Bartın Üniversitesi’nin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsü’ne sağlanan enerji konusunda Bartın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü’nde zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerini gidermek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü ileBaşkent EDAŞ’ın başlatmış olduğu altyapı güçlendirme çalışmaları sonuçlandı.Bartın Valiliği’nin koordinasyonlarıylayürütülen çalışmalar sayesindeeğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme faaliyetleri daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göreBartın Üniversitesinin yaptırdığı veAtılım Sanayi’ne kadar çekilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki enerji hattına ilaveten 2 bin 500 metre yeni enerji nakil hattı eklenerek,kampüsün elektriğiana dağıtım hattından sağlanmış oldu.Yeni yapılan Bartın-Üniversite-Kozcağız enerji hattı sayesinde ana dağıtım enerji hattıyla irtibatlandırılan üniversite enerji nakil hattı, daha sürdürülebilir ve güvenli bir konuma gelmiş oldu. Eski enerji hattının da faaliyetine devam edecek olması sebebiyle olası elektrik kesintilerinin önüne geçilmiş olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun,Edebiyat, Eğitim, Fen,İslami İlimler, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Spor Bilimleri Fakülteleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve yapımı devam eden Kütüphane binası ve yeni yaşam merkezinin yer aldığı Kutlubey Kampüsü’nün binlerce öğrenci ve araştırmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, enerji hattı konusunda yaşanan gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan yerleşkelerde ve tabi ki Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim alanlarının yanı sıra çok sayıda laboratuvar ve atölye de yer almaktadır.” diyen Rektör Uzun, Kutlubey Kampüsüne kesintisiz olarak verilecek enerjinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olmasına katkı sağlayacağını söyledi. Rektör Uzun ayrıca Kutlubey Kampüsü su alt yapı güçlendirme çalışmalarının da başladığını belirtti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak, tüm faaliyetlerimizi iç ve dış paydaşlarla birlikte ‘bölgesel kalkınmaya’ odaklanarak yürütmekteyiz. Her geçen gün büyüyen, gelişen ve 18 bine yakın üyesi olan bir aile olarak, şehrimizden başlayarak Ülkemizin geleceğine değer katma hedefindeyiz. Yeni yerleşkemiz Kutlubey Kampüsü’nde de bir yandan geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirirken bir yandan da araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle söz sahibi olmak istiyoruz. Yeni kampüsümüz olan Kutlubey, her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Yapımı devam eden binalarımız ve diğer altyapı yatırımları ile birlikte kampüsümüz hem bilimsel hem de sosyal anlamda gözde bir bilim yuvasına dönüşmektedir. 7 gün 24 saat yaşayan bir kampüs halini almaya başlayan kutlubey, yakın tarihte ana merkezimiz haline gelecektir. Bu doğrultuda verdiği destekten dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e ve nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca, Valimiz Sayın Sinan Güner ile birlikte enerji konusunda kalıcı çözüme yönelik atılan bu adımda emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ve Başkent EDAŞ yetkililerine müteşekkirim” dedi.