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Gündem Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasında sıcak gelişme! Atilla Peker...
Gündem

Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasında sıcak gelişme! Atilla Peker...

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ifade veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 14:10:00 -
Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasında sıcak gelişme! Atilla Peker...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in 'Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Atilla Peker ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi. Atilla Peker'in savcılıktaki ifadesi devam ediyor.

Gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek amacıyla Korkut Eken ile birlikte KKTC'ye gittiğini itiraf eden Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla söz konusu olaya ilişkin iddiaları içeren dilekçeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin dilekçesinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teslim alınmasının ardından yapılan ilk değerlendirme sonucu dilekçede iddiaya konu suçlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Peker'in abisi Atilla Peker, söz konusu 'Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına yönelik iddialarıyla ilgili ifade vermek için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi.

Sabah'ın haberine göre, adliyeye gelmesinin ardından Sedat Peker'in abisi Atilla Peker'in savcılıktaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

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