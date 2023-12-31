Kutlamaların yasaklandığı Pakistan yeni yıla sessizlikle girdi!

2024 yılına ilk giren ülkeler olan Tonga, Yeni Zelanda, Avusturalya, Güney Kore, Japonya, Filipinler ve Endonezya, yeni yılı havai fişek gösterileri ile kutladı.

Ancak Pakistan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için bu sene yeni yılı sessiz karşıladı. Pakistanlılar, Gazze'deki Filistinlilere destek vermek için 2024 yılına sade bir şekilde “merhaba” dedi.

'Filistin'i unutmayacağız'

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise yayınladığı mesajda, İslam dünyasının ve uluslararası toplumun yeni yılını kutlayarak, 2024 yılının Pakistan ve tüm dünya için refah, siyasi ve ekonomik istikrar getirmesini istedi. Alvi, İsrail'in acımasız ve barbarca saldırılarına maruz kalmaya devam eden Filistinlileri unutmayacaklarını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, 29 Aralık’ta yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma için ülke genelinde tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklandığını duyurmuştu.