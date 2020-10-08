Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir? Kutalmışoğlu Süleyman Şah Ertuğrul Bey’in babası mı?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olarak bilinmekte. Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1045 yılında Horasan’da doğdu. Babası Kutalmış Bey’dir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabgu’nun torunudur.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın çocukları kimdir?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın çocuklarının isimleri I. Kılıç Arslan, Melikşah, Kulan Arslan’dır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın torunları Melikşah ve I. Mesud’dur.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah hayatı

Büyük Selçuklu sultanı Alparslan’ın vefat etmesinden sonra, Alparslan’ın yerine oğlu Melikşah çıktı. Melihşah döneminde Anadolu’ya gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Türkmenlerle birlik olup fetihler yaptı. Anadolu’nun büyük bir bölümünü feth eden Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın son seferi 1085 yılında Halep Seferi oldu.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075 yılında Bizans’ın sınırında bulunan İznik’i fethetti. İznik’in fethinden sonra Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı ödüllendirmek üzere merkez İznik olmak üzere Anadolu Sultanlığı’nı verdi. İznik çevresinde veren Anadolu Sultanlığı görevi sonrası Anadolu Selçuklu Devleti’nin sultanı olarak Kutalmışoğlu Süleyman Şah anılmaya başlandı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Sultan Melikşah’a sıkı sıkıya bağlı, Sultan’a sadakat besleyen bir komutandı.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın yanından görev alan komutanlardan Danişmend Bey Malatya’yı feth etti. Kutalmışoğlu Süleyman Şah ise Konya ve Güneybatı Anadolu’yu Büyük Selçuklu topraklarına kattı. Bizansın oyununa gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kardeşi Melik Mansur Bey, Süleyman Şah’a karşı kazan kaldırdı. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, da Kutalmışoğlu Süleyman Şah’a yardım gönderdi. Mücadele sonunda Melik Mansur Bey öldürüldü.

Anadolu Selçuklu devletinin temellerini atan başarılı fetihler sonucu atan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Kilikya’daki Ermenilerin üstüne yürüyerek Tarsus, Adana, Misis ve Anazarba’yı aldı.

Suriye Meliki Tutuş Bey ile aralarında hâkimiyet mücadelesine dönüştü. Halep’i kuşatan Süleyman Şah, Halep’in çevresindeki öneli kaleleri ele geçirdi. Halep’in düşeceğini anlayan Suriye meliki Tutuş, Artuk Bey ile birleşerek Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın üzerine yürüdü. Süleyman Şah ile birlikte savaşan bazı askerlerin Tutuş Bey’in tarafına geçmesi nedeniyle savaşı kaybetti ve orada yaşamını yitirdi.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kabri nerede?

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kabri Suriye’de Caber Kalesi’ndedir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın ölümünden sonra Kılıç Arslan, İsfahan’da tutsak kaldı. Kılıç Arslan’ın İsfahan’dan İznik’e gelip babasının yerine tahta geçti.

Ertuğrul Bey’in babası olan Süleyman Şah ise 1167 senesinde doğdu. Süleyman Şah’ın babası Kaya Alpoğlu’dur. Oğuzlar’ın Kayı Boyundandır.