  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'nın sevilen yüzü "Mıstık"ın vefatı üzdü
Aktüel

Kütahya'nın sevilen yüzü "Mıstık"ın vefatı üzdü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:45:52 -
Kütahya'nın sevilen yüzü "Mıstık"ın vefatı üzdü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da doğuştan engelli olan ve "Mıstık" lakabıyla bilinen Mustafa Sarı'nın vefatı kentte üzüntüyle karşılandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa Sarı, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kütahya kent protokolü, ilde daha önce görev yapan mülki amirler başta olmak üzere çok sayıda kişi, sosyal medya hesaplarından "Mıstık"ın fotoğrafını paylaşarak, başsağlığı mesajları yayımladı.

Vali Ali Çelik paylaşımında, "Zaman zaman hepimizin karşılaştığı, yeri geldiğinde ekmeğini paylaştığı, sohbetine konuk ettiği şehrimizin sahiplerinden 'Mıstık' diye bilinen Mustafa Sarı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de "Mıstık. Bu günahsız ve sevimli yüzü bir daha göremeyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Sarı'nın cenazesi, merkeze bağlı Tepeköy'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi
Dünya

İspanya’da asker maaşına zam için protesto düzenledi

İspanya’nın başkenti Madrid’de maaşlarına zam isteyen İspanya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler protesto gösterisi düzenledi...
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan egemenliğini yıktığını..
Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?
Gündem

Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların kendisinden umudu kestiği ifad..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı