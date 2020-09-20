Kütahya'nın sevilen yüzü "Mıstık"ın vefatı üzdü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da doğuştan engelli olan ve "Mıstık" lakabıyla bilinen Mustafa Sarı'nın vefatı kentte üzüntüyle karşılandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa Sarı, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kütahya kent protokolü, ilde daha önce görev yapan mülki amirler başta olmak üzere çok sayıda kişi, sosyal medya hesaplarından "Mıstık"ın fotoğrafını paylaşarak, başsağlığı mesajları yayımladı.

Vali Ali Çelik paylaşımında, "Zaman zaman hepimizin karşılaştığı, yeri geldiğinde ekmeğini paylaştığı, sohbetine konuk ettiği şehrimizin sahiplerinden 'Mıstık' diye bilinen Mustafa Sarı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de "Mıstık. Bu günahsız ve sevimli yüzü bir daha göremeyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Sarı'nın cenazesi, merkeze bağlı Tepeköy'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.