SON DAKİKA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu
Yerel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu

Yeniakit Publisher
AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekipler yolları açık tutmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları geçidi ve ilçenin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

 

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte Domaniç-İnegöl kara yolunun bazı noktalarında da trafik ağır ilerliyor.

 

Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları, hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışının bölgede sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

