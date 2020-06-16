Kütahyalı vatandaşlar maske kuralına uyuyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 3 Haziran’da maskesiz sokağa çıkma yasağının getirildiği Kütahya’da, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, 3 Haziran günü kent genelinde toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlar olan meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu ile özel tüm kurum ve iş yerlerinde açık alanlar da dahil olmak üzere maske takma zorunluluğu getirmişti. Yetkililer, maske takma zorunluluğuna Kütahyalılar’ın genelde uyduğunu ifade ettiler.

Polis ekipleri, kentin bulvar ve caddelerinde sürekli denetim yaparak, vatandaşların maske takması hususunda uyarılarda bulunuyor.