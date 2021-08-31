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Yaşam Kütahya’daki deprem anında yaşanan panik anları kameraya yansıdı
Yaşam

Kütahya’daki deprem anında yaşanan panik anları kameraya yansıdı

AFAD'ın verilerine göre Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:29:00 - 2021-08-31 16:32:58

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.

5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerindeki vatandaşın panik halinde iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bozbey Mahallesi’nde de deprem anında çatıdan park halindeki aracın üzerine düşen molozlar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yine aynı mahallede depremden dolayı bir evin duvarında çatlaklar oluştu.

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