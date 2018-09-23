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Kütahya'daki arazi yangını, TOMA yardımıyla söndürüldü

Kütahya'da boş arazideki ot yangınını itfaiye ve TOMA ile gelen polis ekipleri söndürdü.

23 Eylül 2018 Pazar 18:03
Kütahya'daki arazi yangını, TOMA yardımıyla söndürüldü

Evliya Çelebi ile Ok Meydanı mahalleleri arasında ki boş arazide ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede arazide yayıldı. Evlere sıçrama ihtimalinin olduğu yangını görenler polisi ve itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler bir yandan TOMA ile su sıkarken diğer yanda da buldukları ağaç dalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye, polis, Orman İşletmesi ve vatandaşların çabalarıyla söndürdü. Yetkililer 8 dönümlük alanda etkili olan yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirtti. Yangın sırasında bir kaplumbağanın da arazinin hemen yanında bulunduğu ancak herhangi bir şey olmadığı gözlendi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 18:03
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