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Kütahya’da Zeka ve Eğlence Oyunları Sergisi

Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi, zeka ve eğlence oyunları sergisi açtı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:03
Kütahya’da Zeka ve Eğlence Oyunları Sergisi

Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi, zeka ve eğlence oyunları sergisi açtı.


Sera AVM’de bir hafta süreyle açık kalacak olan sergiye öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.


Okul Müdürü Muhammet Uygun, yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillerimiz olan değerli öğrencilerimizin daha eğitimli, daha donanımlı bireyler olarak yetişebilmeleri adına yapılan her çalışma muhakkak ki çok değerlidir. Zeka ve eğlence oyunları çocuklarımız üzerinde mantıklı düşünme, etkili iletişim, ayırt etme, düşünme becerileri geliştirme, görsel algı, grup bilinci oluşturma, farkındalık kazandırma, üretkenlik, sosyalleşme, kendini ifade edebilme, var olan zekasını kullanma gibi birçok kazanım sağlamaktadır. Anne, baba, kardeş ve arkadaşları ile rahatlıkla oynanabilecek bu oyunları çocuklarımıza öğretmeli ve oynamalıyız. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını teşvik etmek, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla sergi açtık. Zeka ve eğlence oyunları sergisine öğrenci ve velilerin ilgisi bizleri sevindiriyor. Tüm öğrenci ve velilerimizi sergimize davet ediyorum" diye konuştu. (EFE-)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:03
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