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Kütahya’da Zafer Bayramı törenleri

30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:01
Kütahya’da Zafer Bayramı törenleri

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü kutlama törenleri Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte protokol üyelerinin tebriklerini Valilik makamında kabul etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Sunma Töreni ve tebriklerin kabulüne; Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Burak Bilgili, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Başkanı Ahmet Asım Okat, Muharip Gaziler Derneği İl Başkanı Şaban Başoğul, askeri erkan, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:01
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