Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan porsuğun tedavisine başlandı.
Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Karaköy köyü yakınında buldukları porsuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Nesli tehlike altında olduğu bildirilen porsuk, tedavi edilmek üzere Kütahya Hayvan Hastanesine götürüldü.
Porsuğun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.