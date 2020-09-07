  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı
Aktüel

Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:29:03 -
Kütahya'da yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan porsuğun tedavisine başlandı.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Karaköy köyü yakınında buldukları porsuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Nesli tehlike altında olduğu bildirilen porsuk, tedavi edilmek üzere Kütahya Hayvan Hastanesine götürüldü.

Porsuğun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir parti daha kuruldu!
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki
Gündem

KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) terör örgütü PKK’nın son dönemdeki eleştirilerine sert tepki göstererek, dünyada köleliğin sona erdiğini am..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı