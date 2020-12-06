  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:42:00 -
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Jandarma ekiplerince apart daireye düzenlenen operasyonda, Bursa'dan getirdikleri uyuşturucuyu satarken suçüstü yakalanan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. (30), E.A.K. (23), İ.Ç. (20) ve S.Ö. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Aralık'ta düzenenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, apart dairedeki aramada 102 gram sentetik uyuşturucu, bir uyuşturucu hap, uyuşturucu enjekte edilmiş 100 gram sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 sustalı bıçak ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!
Medya

CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!

CNNTürk ekranlarında 'tank paleti fabrikası polemiği' ile ilgili konuklar arasında yapılan tartışmada kendine söz hakkı verilmediğini söyley..
Pakistan Başbakanı Imran Han'dan
Dünya

Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da Diriliş Ertuğ..
Murat Karayılan
Gündem

Murat Karayılan "Türkiye öldürdü" dedi, gerçek çok başka çıktı!

Teröristbaşı Murat Karayılan'ın, PKK kamplarından kaçmaya çalışan 4 teröristi infaz ettiği ve ailelerine, "Türkiye'nin hava saldırısında öld..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay