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Kütahya’da Türk Oyunları Festivali

Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali’ne bin 500’e yakın yarışmacının katıldığı bildirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:40
Kütahya’da Türk Oyunları Festivali

Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali’ne bin 500’e yakın yarışmacının katıldığı bildirildi.


Belediye Atlı Spor Tesisleri’nde 61 şehir ve 4 ülkeden 104 kulübün katıldığı festival de sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Rahvan Atlılar ve okçular arasındaki müsabakalar adeta kıran kırana geçti.


Bölgenin en zengin ve tarihi el sanatları çarşısını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehre gelen sporcu ve izleyicilere ’hoş geldiniz’ dedi.


Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali’ne Kütahya Valisi Ömer Toraman, Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Aykut Gürses, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Emniyet Müdür Vekili Uğur Altınel, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.(EFE-)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:40
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