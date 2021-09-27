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Yerel Kütahya'da trafik kazası
Yerel

Kütahya'da trafik kazası

Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 16:36:00 -
Kütahya'da trafik kazası

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Şevik yönetimindeki 34 BFF 758 plakalı otomobil, Kütahya-Uşak kara yolu Çeltikçi Kavşağı'nda Kamil Çeltik'in (79) kullandığı 41 AFY 436 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Çeltik, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan eşi Adalet (72) ve kızı Semra Çeltik (36) ile otomobil sürücüsü Şevik, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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