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Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Aynı yönde giden başka bir tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:41
Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Murat Orhan yönetimindeki 51 KR 804 plakalı tır, Kütahya - Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Mahallesi Kavşağı yakınlarında aynı istikamete giden Tahir Kocaerkek'in kullandığı 43 KY 992 plakalı kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü Orhan'ın şoför mahallinde sıkıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de müdahalede bulundu.

Orhan, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 08:41
  1. Afyon
  2. Kütahya
  3. sıkışmalı kaza
  4. trafik kazası

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