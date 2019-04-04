Kütahya'da sualtı hokeyi heyecanı





KÜTAHYA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası ve Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı Kütahya'da başladı.

TSSF'nin 2019 faaliyet programında yer alan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonaya 18 spor kulübünden kadın ve erkek takımları katılıyor.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, 16 erkek takımın şampiyonluk için, 7 kadın takımın ise federasyon kupası için mücadele edeceğini aktardı.

Katılan takımlara başarılar dileyen Özen, "Kütahyalı sporseverler heyecanlı mücadeleler izleyecek. Dünyada söz sahibi olduğumuz bu branşımızda genç sporcularımız insanüstü bir performans ortaya koyuyorlar. Bu maçlar, milli takım kadrosu izleme süreci açısından da değerlendirilecek." diye konuştu.

Şampiyona, 7 Nisan Pazar günü sona erecek.