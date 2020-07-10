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Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:10:16 -
Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imal ettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ilçede yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


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