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Aktüel Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:01:20 -
Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Akdağ beldesinde sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, S.B'yi Kınık Mahallesi yakınında otomobiliyle sahte içki satarken suçüstü yakaladı.

Kahvehane işlettiği öğrenilen zanlının otomobilinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirtilen 1,5 litre rakı ve 5 litre votka, sahte içki yapımında kullanılan 6 litre etil alkol ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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