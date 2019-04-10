Kütahya’da ‘Sağlık Günleri’ etkinlikleri

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen “Sağlık Günleri” etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencilerine sağlık ile ilgili bilgiler verildi

8-14 Nisan Sağlık Haftası nedeni ile Sera AVM’de devam eden “Sağlık Günleri” etkinliklerinde Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gelen öğrencilere stantlarda sağlık ile ilgili bilgiler verildi, hareketli bir yaşama teşvik etmek amacı ile spor aktiviteleri yaptırıldı.

Sağlık Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Zehir; 1-7 Nisan Kanser Haftası ve 7-14 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle başlatmış oldukları “Sağlık Günleri” etkinlikleri ile kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekilmek istendiği belirterek,”Bunun yanında Tavşanlı, Simav ve Gediz ve Merkez İlçelerimizde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ücretsiz olarak verilmekte olan sigara bırakma polikliniği, psikolojik danışmanlık, çocuk ve ergen danışmanlığı, sosyal destek danışmanlığı, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite ve kanser taraması gibi hizmetlerin halkımıza duyurulmasının amaçlanmaktadır” dedi.

Zehir, ayrıca büyük ilgi gören “Sağlık Günlerinde” halkın Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimleri ile birebir görüşme fırsatını bulduğunu ve randevu almalarına yardımcı olunduğunu ifade etti.