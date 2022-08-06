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Yerel Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını
Yerel

Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını

Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 18:59:00 -
Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını

Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yağmur sonrası Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı sular altında kaldı. Esnaflar, yağmur sularının ürünlerine zarar vermemesi için yoğun çaba sarf etti. Esnaflar, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ederken, yetkililere tepki gösterdi. Bu arada bazı esnaflar, iş yerlerindeki kağıt ambalajların yağmur sularından zarar gördüğünü iddia etti.

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