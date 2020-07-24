  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kütahya'da polise ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 21:01:52 -
Kütahya'da polise ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da polise silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dün polisin "dur" ihbarına uymadıkları ve otomobille kaçarken silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Burak T. ile N.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı N.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, husumetli olduğu kişilerle silahlı kavgaya giderken yakalandıkları öğrenildi.

- Olay

Dün Kütahya'da polise ateş açarak kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, kazadan yara almadan kurtulan 2 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre, otomobille seyir halindeki silahlı 3 kişinin bir kavgaya karışacağı ihbarı üzerine plakası tespit edilen aracı kent merkezinde durdurmak isteyen polislerle "dur" ikazına uymayan sürücü arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı