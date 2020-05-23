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Kütahya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 02:49:53 -
Kütahya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdris Katıran (20) yönetimindeki 43 PL 548 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü ile Özcan Özer (19), 112 Acil Servis ekiplerince Hisarcık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan sürücü Katıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

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