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Aktüel Kütahya'da ormanda saklanırken yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Aktüel

Kütahya'da ormanda saklanırken yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:11:51 -
Kütahya'da ormanda saklanırken yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da eski komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve ormanlık alanda saklanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sibel Şirin'in evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Bülent K'nin (41), Altıntaş ilçesi Oysu köyü civarında bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda saklanırken gözaltına alınan katil zanlısı Bülent K, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin ifadesinde, cinayeti işledikten sonra yaya olarak kaçtığını, hiç durmadan yürüyerek 60 kilometre uzaklıktaki kendi köyü olan Oysu'ya gittiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya'da 31 Ağustos'ta, Fuatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Sibel Şirin (32) yaşamını yitirmişti. Borç meselesi yüzünden cinayeti işlediği iddia edilen, kadının eski komşusu Bülent K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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