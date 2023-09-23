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Yerel Kütahya'da orman yangını!
Yerel

Kütahya'da orman yangını!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 14:55:00 -
Kütahya'da orman yangını!

Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 1 dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve 120 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangında 3,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. (İLKHA)

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