Kütahya'da orman yangını!
Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 1 dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve 120 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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Yangında 3,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. (İLKHA)