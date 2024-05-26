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Kobi Kütahya’da mezun olan öğrencilere staj kolaylığı
Kobi

Kütahya’da mezun olan öğrencilere staj kolaylığı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 08:28:00 -
Kütahya’da mezun olan öğrencilere staj kolaylığı

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile kablo fabrikası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Proje Okulu Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olacak öğrencileri Tavşanlı OSB'de faaliyet gösteren kablo firmasında staj ve sonrasında işbaşı yapacak.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi odası toplantı salonunda yapılan protokolde, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürbaş Yardımcısı Hasan Hüseyin Demirkol, "Malhotra Kablo firması ile okul sanayi işbirliği protokolü imzaladık bugün. Öğrencilerimizin staj yapmaları ve daha sonrasında istihdam edilebilmesi için protokol imzaladık. Okulumuz ve Tavşanlı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fabrikanın Genel Müdürü Göksel Onuş, "Okul sanayi işbirliği açısından baktığımızda yetkin personel ihtiyacı söz konusu. Şu anda burada 25 milyon Euro'luk yatırım söz konusu, son teknoloji ekipmanlar kullanılmakta. O nedenle de özellikle teknik okullardan mezun olan arkadaşlara ihtiyacımız var. Yetkin personellere ihtiyaçlarımız olacak. Bu işbirliği ile gerekli personelleri istihdam etmiş olacağız" diyerek hayırlı olmasını temenni etti.

İmza töreninde ve protokol imzalanmasında Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Davut Efe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı da yer aldı.

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